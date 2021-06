Olimpiadi Tokyo 2021, Nuoto artistico: Gemma Galli, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Gemma Cognome: Galli Luogo e data di nascita: Melzo, 17 luglio 1996 Disciplina: Nuoto artistico (gara a squadre) palmares: un argento mondiale (highlight Gwangju 2019), un argento europeo (libero combinato Glasgow 2018), quattro bronzi europei (libero combinato, squadre tecnico a Londra 2016, squadre tecnico e libero a Glasgow 2018) Precedenti alle Olimpiadi: esordiente Obiettivo a Tokyo 2021: Con le compagne di squadra tenterà il colpo gobbo nell’esercizio a squadre, ma il risultato realistico è il quinto posto. Foto: Foto LiveMedia/Danilo Vigo Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Melzo, 17 luglio 1996 Disciplina:(gara a squadre): un argento mondiale (highlight Gwangju 2019), un argento europeo (libero combinato Glasgow 2018), quattro bronzi europei (libero combinato, squadre tecnico a Londra 2016, squadre tecnico e libero a Glasgow 2018) Precedenti alle: esordiente Obiettivo a: Con le compagne di squadra tenterà il colpo gobbo nell’esercizio a squadre, ma il risultato realistico è il quinto posto. Foto: Foto LiveMedia/Danilo Vigo

Advertising

Agenzia_Ansa : Niente Olimpiadi di Tokyo per Larissa Iapichino. La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May, si è infatti infortun… - RaiNews : Costretta allo stop da una 'distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo' del piede destro… - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo, Larissa Iapichino infortunata: niente Giochi. “Amareggiata, ma appuntamento solo rimandato” - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Ciclismo: Marta Cavalli scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #Ciclismo: #Marta - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Scherma: Gabriele Cimini scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #Scherma: #Gabriele -