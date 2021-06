Olimpiadi Tokyo 2021, Mountain bike: Gerhard Kerschbaumer, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Gerhard Cognome: Kerschbaumer Luogo e data di nascita: Bressanone, 19 luglio 1991 Disciplina: Mountain bike, cross country palmares: nel 2008 ha conquistato la medaglia di bronzo Mondiale nel Team Relay, e il secondo posto agli Europei. Nel 2009 si è laureato campione del mondo nella staffetta azzurra, ma anche il titolo europeo e italiano nel cross country Juniores, tre tappe e la classifica generale della Coppa del Mondo Juniores, e gli Internazionali d’Italia Under 23. Nel 2011 ha ottenuto la medaglia di bronzo nel Team Relay sia ai Mondiali che agli Europei. Inoltre ha vinto ben cinque tappe e la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Bressanone, 19 luglio 1991 Disciplina:, cross country: nel 2008 ha conquistato la medaglia di bronzo Mondiale nel Team Relay, e il secondo posto agli Europei. Nel 2009 si è laureato campione del mondo nella staffetta azzurra, ma anche il titolo europeo e italiano nel cross country Juniores, tre tappe e la classifica generale della Coppa del Mondo Juniores, e gli Internazionali d’Italia Under 23. Nel 2011 ha ottenuto la medaglia di bronzo nel Team Relay sia ai Mondiali che agli Europei. Inoltre ha vinto ben cinque tappe e la ...

