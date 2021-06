Olimpiadi Tokyo 2021, Mountain bike: Eva Lechner, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Eva Cognome: Lechner Luogo e data di nascita: Bolzano, 1° luglio 1985 Disciplina: Mountain bike, cross country palmares: dal 2009 al 2020 ha conquistato ben dieci titoli di campionessa italiana. È stata campionessa del mondo nel Team Relay nel 2009, 2012 e 2013. Medaglia d’argento ai Mondiali Team Relay 2005, 2006 e 2020; anno in cui ha conquistato il secondo posto nell’XC Elite. Bronzo mondiale nel Team Relay nel 2008, 2011 e 2015, e nell’XC Elite 2011. Da juniores si è classificata al secondo posto dell’XC nel 2003. Campionessa europea con la staffetta azzurra nel 2020, medaglia d’argento nel Team Relay 2019 e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Eva Cognome:Luogo e data di nascita: Bolzano, 1° luglio 1985 Disciplina:, cross country: dal 2009 al 2020 ha conquistato ben dieci titoli di campionessa italiana. È stata campionessa del mondo nel Team Relay nel 2009, 2012 e 2013. Medaglia d’argento ai Mondiali Team Relay 2005, 2006 e 2020; anno in cui ha conquistato il secondo posto nell’XC Elite. Bronzo mondiale nel Team Relay nel 2008, 2011 e 2015, e nell’XC Elite 2011. Da juniores si è classificata al secondo posto dell’XC nel 2003. Campionessa europea con la staffetta azzurra nel 2020, medaglia d’argento nel Team Relay 2019 e ...

