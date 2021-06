Olimpiadi Tokyo 2021, BMX: Giacomo Fantoni, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Giacomo Cognome: Fantoni Luogo e data di nascita: Zevio, 18 marzo 1991 Disciplina: BMX gara a circuito palmares: campione italiano Juniores nel 2009. Nel 2014 e 2015 ha vinto una prova del circuito italiano, nel 2016 due tappe e il secondo posto ai Campionati Italiani. Nel 2017 ha vinto il titolo italiano 4X e una tappa del circuito italiano. L’anno successivo ha vinto ben sei prove e il titolo nazionale BMX e Cruiser. Due anni fa si è nuovamente laureato campione tricolore, ha vinto tre prove del circuito italiano e la Red Bull Pump Track. Precedenti alle Olimpiadi: esordiente Obiettivo a Tokyo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Zevio, 18 marzo 1991 Disciplina: BMX gara a circuito: campione italiano Juniores nel 2009. Nel 2014 e 2015 ha vinto una prova del circuito italiano, nel 2016 due tappe e il secondo posto ai Campionati Italiani. Nel 2017 ha vinto il titolo italiano 4X e una tappa del circuito italiano. L’anno successivo ha vinto ben sei prove e il titolo nazionale BMX e Cruiser. Due anni fa si è nuovamente laureato campione tricolore, ha vinto tre prove del circuito italiano e la Red Bull Pump Track. Precedenti alle: esordiente Obiettivo a...

Advertising

Agenzia_Ansa : Niente Olimpiadi di Tokyo per Larissa Iapichino. La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May, si è infatti infortun… - RaiNews : Costretta allo stop da una 'distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo' del piede destro… - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo, Larissa Iapichino infortunata: niente Giochi. “Amareggiata, ma appuntamento solo rimandato” - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Tennis: Fabio Fognini scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #Tennis: #Fabio - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Boxe: Giordana Sorrentino scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #Boxe: #Giordana -