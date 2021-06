Olimpiadi Tokyo 2021, Atletica: Yadisleidy Pedroso, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Yadisleidy Cognome: Pedroso Luogo e data di nascita: L’Avana (Cuba), 28 gennaio 1987 Disciplina: Atletica leggera, 400 metri ostacoli palmares: primatista italiana 400 metri ostacoli, due quinti posti agli Europei Precedenti alle Olimpiadi: 1 (Rio 2016) Obiettivo a Tokyo 2021: semifinale Foto: Colombo/Fidal Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: L’Avana (Cuba), 28 gennaio 1987 Disciplina:leggera, 400 metri ostacoli: primatista italiana 400 metri ostacoli, due quinti posti agli Europei Precedenti alle: 1 (Rio 2016) Obiettivo a: semifinale Foto: Colombo/Fidal

Advertising

Agenzia_Ansa : Niente Olimpiadi di Tokyo per Larissa Iapichino. La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May, si è infatti infortun… - RaiNews : Costretta allo stop da una 'distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo' del piede destro… - fattoquotidiano : Olimpiadi di Tokyo, Larissa Iapichino infortunata: niente Giochi. “Amareggiata, ma appuntamento solo rimandato” - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Atletica: Eleonora Marchiando scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #Atletica: #Eleonora - mmanca : RT @fattoquotidiano: Olimpiadi di Tokyo, Larissa Iapichino infortunata: niente Giochi. “Amareggiata, ma appuntamento solo rimandato” https:… -