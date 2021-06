Olimpiadi, Simone Consonni e Martina Fidanza rappresenteranno l’Italia nel ciclismo su pista (Di martedì 29 giugno 2021) Le Olimpiadi Estive non sono soltanto un punto d’arrivo per un atleta, ma un vero e proprio sogno che si avvera. Un’utopia che, nel corso degli ultimi dodici mesi, ha rischiato più volte di scomparire a causa del Coronavirus. Questo nemico nascosto non ha impedito a Simone Consonni e Martina Fidanza di raggiungere questo traguardo che vale una carriera e strappare il proprio biglietto per Tokyo. I due orobici guideranno infatti la delegazione italiana di ciclismo su pista presentata a Milano nel pomeriggio di lunedì 28 giugno, un annuncio che conferma il grande lavoro ... Leggi su bergamonews (Di martedì 29 giugno 2021) LeEstive non sono soltanto un punto d’arrivo per un atleta, ma un vero e proprio sogno che si avvera. Un’utopia che, nel corso degli ultimi dodici mesi, ha rischiato più volte di scomparire a causa del Coronavirus. Questo nemico nascosto non ha impedito adi raggiungere questo traguardo che vale una carriera e strappare il proprio biglietto per Tokyo. I due orobici guideranno infatti la delegazione italiana disupresentata a Milano nel pomeriggio di lunedì 28 giugno, un annuncio che conferma il grande lavoro ...

Advertising

francescodm95 : @SimoneCristao @uzapelloni @_BeatriceSarti Scusami Simone ma Brahim e Dalot anche se riuscissimo ad averli per il r… - valoreassoluto_ : comunque pensavo che finché Simone Biles gareggerà non ci sarà posto per nessun'altra ginnasta sul primo gradino de… - Simone_SS87 : RT @OrnellaVanoni: Ciao @mafaldina88 , sono Ornella Vanoni, pensa di poter aiutare Ondina a partecipare alle prossime olimpiadi di Tokyo?….… - GiocoPulito : Il 23 giugno 1940 nasceva #WilmaRudolph, la Gazzella Nera che alle #Olimpiadi di #Roma del 1960 conquistò il mondo… - barbaro_simone : @RobertoRenga Ogni tanto mi chiedo cosa direbbero di Tommie Smith e John Carlos, del loro gesto e di quelle Olimpia… -