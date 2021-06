**Olimpiadi: Iapichino, ‘dispiaciuta e amareggiata, appuntamento con i Giochi solo rimandato’** (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Sono dispiaciuta ed amareggiata per questa situazione, ma cercherò di affrontare il tutto con la mia solita positività e motivazione. Nonostante sia molto giovane ammetto che non sia facile vedersi scivolare di mano il sogno olimpico, ma penso che l’appuntamento sia solo rimandato. o almeno è ciò che continuerò a sognare. A presto”. Sono le parole affidate ai social da Larissa Iapichino dopo la notizia del forfait ai prossimi Giochi olimpici per un infortunio subito agli Assoluti di Rovereto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Sono dispiaciuta edper questa situazione, ma cercherò di affrontare il tutto con la mia solita positività e motivazione. Nonostante sia molto giovane ammetto che non sia facile vedersi scivolare di mano il sogno olimpico, ma penso che l’siarimandato. o almeno è ciò che continuerò a sognare. A presto”. Sono le parole affidate ai social da Larissadopo la notizia del forfait ai prossimiolimpici per un infortunio subito agli Assoluti di Rovereto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

