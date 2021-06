Olimpiadi di Tokyo, Larissa Iapichino infortunata: niente Giochi. “Amareggiata, ma appuntamento solo rimandato” (Di martedì 29 giugno 2021) “Sono dispiaciuta ed Amareggiata per questa situazione, ma cercherò di affrontare il tutto con la mia solita positività e motivazione. Nonostante sia molto giovane ammetto che non sia facile vedersi scivolare di mano il sogno olimpico, ma penso che l’appuntamento sia solo rimandato o almeno è ciò che continuerò a sognare. A presto”. L’atleta Larissa Iapichino commenta così sui social un infortunio subito agli Assoluti di Rovereto che gli costerà la partecipazione di Giochi Olimpici di Tokyo. Una notizia decisamente spiacevole per la squadra azzurra di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) “Sono dispiaciuta edper questa situazione, ma cercherò di affrontare il tutto con la mia solita positività e motivazione. Nonostante sia molto giovane ammetto che non sia facile vedersi scivolare di mano il sogno olimpico, ma penso che l’siao almeno è ciò che continuerò a sognare. A presto”. L’atletacommenta così sui social un infortunio subito agli Assoluti di Rovereto che gli costerà la partecipazione diOlimpici di. Una notizia decisamente spiacevole per la squadra azzurra di ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Che lancio di Faloci: 67,36 a Spoleto Il discobolo azzurro sfiora il record italiano, a soli 26 centimetri dal 67,62 di Marco Martino nel 1989. È lo standard per le Olimpiadi di Tokyo. Di Marco 64,68 Nell'ultimo giorno utile per la qualificazione olimpica, Giovanni Faloci trova il gran lancio, una prestazione che nel disco, in Italia, mancava da oltre trent'anni. ...

Larissa Iapichino, niente Olimpiadi di Tokyo: infortunio al piede di stacco a Rovereto Larissa Iapichino non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo: l 'infortunio che le è occorso sabato 26 giugno agli Assoluti di Rovereto non glielo permette. Un brutto colpo per la giovane atleta, 18 anni. La saltatrice in lungo, figlia di ...

Olimpiadi di Tokyo: quali star NBA ci saranno e chi ha scelto di non partecipare Sky Sport Ancora successi dal Sud America e Italia per il maestro Spinelli ed i suoi atleti. Squadra Nazionale Olimpica che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per finire, giorno 27 c.m., si è svolto a Santiago del Cile (Cile) il campionato internazionale online “1° Campionato di ...

Kim Kardashian lancia l'intimo dell'atlete Usa alle Olimpiadi di Tokyo Kim Kardashian crea la linea di intimo ufficiale del Team USA per Tokyo 2020. La linea Skims di Kim Kardashian entra definitivamente anche nel mondo dello sport. La giunonica ex signora West ...

