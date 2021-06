Olanda Italia | Euro 2000 | ventun anni fa la notte magica di Toldo – VIDEO

(Di martedì 29 giugno 2021) Esattamentefa, Francescodiventava eroe nazionale parando rigori in serie nella semifinale2020 traEra il 29 giugno delquando l’si fermò per la sfidapea contro la fortissimae Francescoscrisse una pagina indelebile della storia azzurra, raccontata neldelle nostre Pillole d’archiviosul canale Youtube Calcio News 24. Con le imperdibili parole del portiere padovano a farci rituffare in ...

Advertising

UEFAcom_it : Francesco. Totti. ?? #AccaddeOggi: @Totti fa il cucchiaio, l'Italia supera l'Olanda a #EURO2000 ???? #UEFAEURO |… - Inter : ? | #EURO2020 Il Belgio di @RomeluLukaku9 sfiderà l'Italia ai quarti ?? - OptaPaolo : 21 - #OnThisDay nel 2000, l'Italia batte l'Olanda in semifinale ai calci di rigore e guadagna il pass per la finale… - shirakonero : RT @UEFAcom_it: Francesco. Totti. ?? #AccaddeOggi: @Totti fa il cucchiaio, l'Italia supera l'Olanda a #EURO2000 ???? #UEFAEURO | @Vivo_Azzur… - no6urin : RT @UEFAcom_it: Francesco. Totti. ?? #AccaddeOggi: @Totti fa il cucchiaio, l'Italia supera l'Olanda a #EURO2000 ???? #UEFAEURO | @Vivo_Azzur… -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda Italia

... municipio di 39mila abitanti in, hanno lanciato un appello sui social: 'Il nostro amico e fratello Samuël Boujadi è con ogni probabilità annegato mentre era in vacanza in. Venerdì ......la Repubblica Ceca ha eliminato l', la Svizzera ha fatto saltare il banco, estromettendo dal torneo i campioni del mondo della Francia. Gli esperti di Sisal Matchpoint indicano adesso l'...Il mercato della mobilità elettrica urbana continua a far segnare un trend positivo in tutti i suoi segmenti anche nel 2021 ...Uno studio di Nuance Communications evidenzia il cambiamento nelle abitudini dei consumatori. In Italia il 62% preferisce evitare il faccia a faccia.