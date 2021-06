Olanda, de Vrij: «Siamo usciti prima del previsto. Torneremo più forti» (Di martedì 29 giugno 2021) Stefan de Vrij ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post di saluto dopo l’eliminazione da Euro 2020 Stefan de Vrij ha pubblicato sul suo profilo Instagram dove traccia un breve bilancio dell’esperienza ad Euro 2020 con l’Olanda. «Abbiamo concluso prima del previsto, ma avere l’opportunità di rappresentare il mio paese e giocare di nuovo davanti ai nostri fan è stata un’esperienza straordinaria. La delusione resta ma questa sensazione ci renderà solo più forti e Torneremo con ancora più fame di successo. Grazie per il sostegno». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Stefan deha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post di saluto dopo l’eliminazione da Euro 2020 Stefan deha pubblicato sul suo profilo Instagram dove traccia un breve bilancio dell’esperienza ad Euro 2020 con l’. «Abbiamo conclusodel, ma avere l’opportunità di rappresentare il mio paese e giocare di nuovo davanti ai nostri fan è stata un’esperienza straordinaria. La delusione resta ma questa sensazione ci renderà solo piùcon ancora più fame di successo. Grazie per il sostegno». L'articolo proviene da ...

