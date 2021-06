Occupazione | Bergamo fatica a tornare a livelli pre Covid Boom del lavoro somministrato

Advertising

FIOM_Bergamo : RT @cgilnazionale: #26giugno. Perché scendiamo in piazza. Il Governo deve ascoltarci, i nostri obiettivi primari sono: proroga del blocco… -

Ultime Notizie dalla rete : Occupazione Bergamo

L'Eco di Bergamo

...e mortificare la ripresa della domanda con riflessi negativi anche sull'. Le micro ... mediamente stimato attorno al 30%", dice Massimo Lamera, della segreteria Filca Cisl. Secondo l'...... seconda Bologna e terza Milano , ultime Trapani e Crotone ) è al 99° posto per disoccupazione giovanile (meglio fanno solo Pordenone 107°, Bolzano 106°,105°, Sondrio 104°, Brescia 103°, ...Bene l'area di Treviglio che recupera sul 2020 con un +188% e un risicato -0,2% sul 2019. Deve ancora riprendere Romano con un +217% sul 2020 ma un -22% sul 2019.Di fatto è un blocco selettivo, visto che per il tessile allargato per altri quattro mesi si potrà usare ancora la cassa Covid. Ci sono 6 mesi di cig per cessazione per comparto aereo e le aziende dei ...