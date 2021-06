O Jogo – Lo Sporting dice no al ritorno di Joao Mario | operazione troppo onerosa

(Di martedì 29 giugno 2021) NienteperNon sarà lola prossima squadra di. Il centrocampista portoghese di proprietà dell’Inter è ritenutoesoso per il club biancoverde. A riportarlo è Osecondo cui il club lusitano avrebbe individuato in Manuel Ugarte, 20enne uruguaiano del Famalicão l’alternativa ideale. I nerazzurri chiedevano 7,5 milioni di euro per il cartellino del giocatore acquistato proprio dal club portoghese che avrebbe difficoltà anche a garantire l’ingaggio al giocatore stesso e per questo avrebbe cambiato ...

Fcinternews.it

L'intenzione del giocatore sarebbe stata quella di restare allo, ma il club portoghese non ... Stando a quanto riportato da O, i Leoes avrebbero deciso di virare su un altro obiettivo per ...Secondo A Bola, può partire per 30 milioni , mentre per O, loLisbona non ha intenzione di cederlo. Record , infine riporta l'interesse di Everton , Tottenham, Atletico Madrid e ...La trattativa tra Inter e Sporting per Joao Mario sembrerebbe ormai arenata. Lo Sporting avrebbe deciso di puntare su un altro giocatore per il centrocampo ...La richiesta dell'Inter per Joao Mario è considerata non ragionevole dallo Sporting CP, che si starebbe guardando intorno.