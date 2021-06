Advertising

laracalamano : Ascolta il nostro nuovo singolo “Come un incendio”?? - qn_lanazione : +++ Nuovo incendio alla Coop di Ponte a Greve +++ - SanSeveroNews : Il drammatico incendio delle eco balle avvenuto questa mattina è solo l’ultimo episodio di una questione ben più am… - GiancarloGarci6 : RT @dukana2: #Milano ??Incendio a Cascina Caldera??devastato di nuovo un deposito ??#TuttaNdrangheta #Lombardia - TuttoSuMilano : RT @dukana2: #Milano ??Incendio a Cascina Caldera??devastato di nuovo un deposito ??#TuttaNdrangheta #Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo incendio

LA NAZIONE

Non c'è pace per il punto vendita Coop.fi nel Centro Ponte a Greve . Dopo il devastantedel 3 giugno , questa mattina, 29 giugno, unrogo, visibile da gran parte di Firenze, si è reinnescato all'interno della struttura. Una colonna di fumo nero sovrasta il centro ...Ilrettore si insedierà il 9 ottobre. Montanari è anche presidente del Comitato tecnico scientifico per le belle arti del ministero per i Beni Culturali, membro del Consiglio superiore dei beni ...Accertamenti in corso per capire se il rogo sia partito dal materiale infiammabile che si trova ancora nella struttura ...Treviglio (Bergamo), 29 giugno 2021 - Una persona è stata denunciata per l’incendio scoppiato l'altra notte a Castel Cerreto, frazione di Treviglio, al fienile di una cascina in via Contessa Piazzoni.