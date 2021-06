Novena a Santa Maria Goretti per chiedere una grazia – 3° giorno

(Di martedì 29 giugno 2021)(1890 – 1902) è unadei nostri tempi che si distinse per la sua integrità, purezza e capacità di perdono.nasce a Corinaldo in provincia di Ancona il 16 ottobre 1890. A soli 11 anni venne insidiata da un ragazzo di 18 anni che, invaghito della bambina, tentò di farle violenza. L'articolo proviene da La Luce di

"Marietta: testimone di vita vera, di amore pieno". Questo il filo conduttore della novena di preparazione alla festa patronale in onore di Santa Maria Goretti, che si celebra il 6 luglio, iniziata ieri sera nella parrocchia a lei dedicata. Da venerdì 25 giugno a sabato 3 luglio, alle ore 18.00 si tengono il Santo Rosario, la novena e la Santa Messa.