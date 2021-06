Noicattaro | sei appuntamenti con la fotografia d’autore Da luglio a novembre

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Seicon laorganizzati dalla biblioteca G. Di Vittorio di Noicàttaro e curati dalla fotografa documentarista Anna Maria De Marzo. Dopo il successo del primo incontro dello scorso 9 giugno da tutto esaurito, il prossimo 7, l’appuntamento con ladi Anna Atkins è dedicato a un laboratorio sperimentale eccezionalmente per bambini. Attraverso la stampa fotografica per “contatto”, bambini dai 6 ai 10 anni potranno esplorare la tecnica della cianotipia sulla scia della famosa fotografa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Noicattaro sei

Noi Notizie

L'attenzione alla natura ritorna nella ricerca di Angela Ferrara (1965, vive e lavora a ... E perché non riutilizzare gli elastici delle mie mascherine? Risultato finale:mascherine con ...Pare, da una prima ricostruzione, che in piazza ci fosse un gruppo diragazzi intento a ...e denunciati dai carabinieri i presunti responsabili della violenta rissa avvenuta a, nel ...Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Noicattaro: Sei appuntamenti con la fotografia d’autore organizzati dalla biblioteca G. Di Vittorio di Noicàttaro e curati dalla fotografa documentarista ...Bari - Il gestore di un autolavaggio del Barese è stato arrestato e un altro denunciato per sfruttamento del lavoro, perché avrebbero pagato i dipendenti, migranti in stato di necessità, da 3 a 5 euro ...