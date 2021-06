Noi fiction Rai 1 | prime anticipazioni ufficiali e trama

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 29 giugno 2021) Finalmente possiamo dirvi qualcosa in più sulla serie italiana Noi che porterà sul piccolo schermo la rivisitazione di una delle serie americane più amate degli ultimi anni, This Is Us. Serie di cui vi abbiamo parlato moltissimo e che avrebbe meritato di arrivare nel nostro paese forse anche prima ( e magari anche nella versione originale che in ogni caso è disponibile su AmazonVideo per cui se state cercando una serie alla quale appassionarvi questa estate, This is Us è quello che fa per voi). Ma tornando a Noi…La Rai ha deciso di regalare al pubblico una rivisitazione della serie americana, portando la storia nel 1980 e ambientandola in diversi paesi della nostra ...