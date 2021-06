No al partito unipersonale. Grillo chiude la porta a Conte e indice le elezioni sulla piattaforma Rousseau per il nuovo direttivo M5S (Di martedì 29 giugno 2021) No al partito unipersonale. Beppe Grillo chiude la porta a Giuseppe Conte e indice le elezioni sulla piattaforma Rousseau per il nuovo direttivo M5S. Ad annunciarlo è lo stesso fondatore del Movimento, in risposta alla conferenza stampa di Conte di ieri (leggi l’articolo), con un lungo post sul suo blog dal titolo “Una bozza e via”. “Mi sento così – scrive Grillo -: come se fossi circondato da tossicodipendenti che mi chiedono di poter ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 giugno 2021) No al. Beppelaa Giuseppeleper ilM5S. Ad annunciarlo è lo stesso fondatore del Movimento, in risposta alla conferenza stampa didi ieri (leggi l’articolo), con un lungo post sul suo blog dal titolo “Una bozza e via”. “Mi sento così – scrive-: come se fossi circondato da tossicodipendenti che mi chiedono di poter ...

