Nicolò Scalfi | il supercampione di Caduta Libera rivela | “Il corriere mi ha portato 200mila euro in gettoni d’oro dentro un pacco”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 giugno 2021) Il super campione diè tornato alla ribalta in questi giorni grazie alle repliche delle puntate della stagione 2018/2019 che stanno andando in onda in questi giorni su Canale 5: intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha ripercorso quell’esperienza,ndo il singolare modo in cui gli fu consegnato il montepremi. “Tra le due vittorie ho vinto circa 760 mila, ma non so dirti la cifra esatta perché è passato tanto tempo e poi c’è stata anche la vittoria del Torneo dei campioni – ha spiegato-. La prima volta è ...