Neutralità climatica entro il 2050, il nuovo obiettivo appena approvato dal Consiglio Europeo (Di martedì 29 giugno 2021) Si concretizza l'intesa che era stata raggiunta nel mese di Aprile dagli stati membri Si è conclusa nella giornata di ieri 28 Giugno 2021 la procedura che permetterà di inserire all'interno del quadro legislativo Europeo, la Neutralità climatica come obiettivo climatico da perseguire entro il 2050. Trova dunque un primo riscontro formale l'intesa sul tema L'articolo proviene da Consumatore.com.

