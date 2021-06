Netflix, arriva una nuova serie pazzesca: sarà la mania dell’estate! (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo appena tre giorni dalla prima messa in onda è già entrata nella top ten italiana Non solo in autunno ma anche in estate. Sarebbe un perfetto slogan per Netflix, considerando la messa in onda delle serie Tv sulla piattaforma streaming più famosa del mondo. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo appena tre giorni dalla prima messa in onda è già entrata nella top ten italiana Non solo in autunno ma anche in estate. Sarebbe un perfetto slogan per, considerando la messa in onda delleTv sulla piattaforma streaming più famosa del mondo. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

s0loalexandra : Ma voi aiutate il vostro ragazzo a farsi i peli dove non arriva? NO PERCHE QUA QUESTO MI HA ROVINATO IL POMERIGGIO… - playblog_it : ? Sisters on Track: in corsa per una nuova vita un Film motivante e ottimista arriva su Netflix ?… - Irene_Silmarien : Daniel e Matilda fanno amicizia sullo sfondo del suono di un modem 56K e, a distanza di anni, si ritrovano grazie a… - zazoomblog : Arriva su Netflix la ‘Generazione 56K’ prodotta da Cattleya con The Jackal - #Arriva #Netflix #‘Generazione - pizzaandbeer_ : RT @IlContiAndrea: Dal 1/7 su #Netflix arriva la serie #Generazione56k. Inno all'amicizia, all'amore, gli Anni 90 e le bellezze di Procida… -