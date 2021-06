Nautica: per cantieristica fatturato in crescita del 20% (Di martedì 29 giugno 2021) Prosegue il trend positivo per la cantieristica Nautica. La fotografia a inizio estate del portafoglio ordini delle aziende indica una crescita oltre il 20% per quattro imprese su 10. Il restante 30% ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Prosegue il trend positivo per la. La fotografia a inizio estate del portafoglio ordini delle aziende indica unaoltre il 20% per quattro imprese su 10. Il restante 30% ...

Advertising

Ad10000follower : Nautica: per cantieristica fatturato in crescita del 20% - fisco24_info : Nautica: per cantieristica fatturato in crescita del 20%: Al Satec 2021 i numeri dell'aumento a due cifre del compa… - AnsaLiguria : Toti, Genova e Venezia capitali per promuovere la nautica. 'Mi piacerebbero due saloni specializzati' #ANSA - marinalalli_ : RT @ITAtradeagency: Il Presidente Ferro con la Presidente di @federturismo Lalli all’Assemblea di Confindustria Nautica ?? Fondamentale fare… - ansa_liguria : Toti, Genova e Venezia capitali per promuovere la nautica -

Ultime Notizie dalla rete : Nautica per Nautica: per cantieristica fatturato in crescita del 20% Prosegue il trend positivo per la cantieristica nautica. La fotografia a inizio estate del portafoglio ordini delle aziende indica una crescita oltre il 20% per quattro imprese su 10. Il restante 30% indica una crescita del ...

Confindustria Nautica, nella cantieristica crescita superiore al 20% per 4 aziende su 10 GENOVA - Nel corso del convegno 'Nuove rotte per la Nautica' organizzato nell'ambito della Convention SATEC 2021 da parte di Confindustria Nautica, I'Ufficio Studi dell'Associazione ha presentato i dati di tendenza del mercato relativi all'anno ...

Nautica: per cantieristica fatturato in crescita del 20% - Nautica e Sport - Mare Agenzia ANSA Confindustria Nautica, nella cantieristica crescita superiore al 20% per 4 aziende su 10 La produzione cantieristica conferma un trend molto positivo con un portafoglio ordini che vede percentuali di crescita superiori al 20% per quattro aziende su dieci. Complessivamente il 96% degli int ...

Nautica: per cantieristica fatturato in crescita del 20% Prosegue il trend positivo per la cantieristica nautica. La fotografia a inizio estate del portafoglio ordini delle aziende indica una crescita oltre il 20% per quattro imprese su 10. (ANSA) ...

Prosegue il trend positivola cantieristica. La fotografia a inizio estate del portafoglio ordini delle aziende indica una crescita oltre il 20%quattro imprese su 10. Il restante 30% indica una crescita del ...GENOVA - Nel corso del convegno 'Nuove rottela' organizzato nell'ambito della Convention SATEC 2021 da parte di Confindustria, I'Ufficio Studi dell'Associazione ha presentato i dati di tendenza del mercato relativi all'anno ...La produzione cantieristica conferma un trend molto positivo con un portafoglio ordini che vede percentuali di crescita superiori al 20% per quattro aziende su dieci. Complessivamente il 96% degli int ...Prosegue il trend positivo per la cantieristica nautica. La fotografia a inizio estate del portafoglio ordini delle aziende indica una crescita oltre il 20% per quattro imprese su 10. (ANSA) ...