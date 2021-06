Nautica, Bucci: 'Settore sia traino per creazione lavoro in città' (Di martedì 29 giugno 2021) Sanremo (Im), 29 giu (Adnkronos) - "A Genova è interesse di tutti far sì che la Nautica da diporto diventi l'elemento trainante nella ricaduta occupazionale per la città, in parte lo è già ma ci sono enormi spazi di crescita, occorre investire affinché Genova diventi il polo della Nautica per eccellenza a livello mondiale". Lo ha detto Marco Bucci, sindaco di Genova, in un videomessaggio proiettato nel corso del convegno “Nuove rotte per la Nautica”, organizzato da Confindustria Nautica nell'ambito della Convention Satec 2021 e che si è tenuto oggi a Sanremo (Im). “In un Paese come il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Sanremo (Im), 29 giu (Adnkronos) - "A Genova è interesse di tutti far sì che lada diporto diventi l'elemento trainante nella ricaduta occupazionale per la, in parte lo è già ma ci sono enormi spazi di crescita, occorre investire affinché Genova diventi il polo dellaper eccellenza a livello mondiale". Lo ha detto Marco, sindaco di Genova, in un videomessaggio proiettato nel corso del convegno “Nuove rotte per la”, organizzato da Confindustrianell'ambito della Convention Satec 2021 e che si è tenuto oggi a Sanremo (Im). “In un Paese come il ...

Gli appuntamenti del 29 giugno in Liguria ...convegno sul tema 'Nuove rotte per la Nautica'. Intervengono Carlo Maria Ferro, presidente ICE Agenzia, Marina Lalli, presidente Federturismo, Barbara Amerio, presidente Confindustria Imperia, Bucci ...

Svelato il progetto della Casa della Vela: così si completa il Waterfront di Renzo Piano 'La Casa della Vela nasce da un'idea del sindaco Marco Bucci ed è coerente con lo spirito del ... e anche con Ucina (la Confindustria nautica,ndr)'. Materiali di recupero Nella Piazza del Mare, ai ...

Nautica, Bucci: 'Settore sia traino per creazione lavoro in città' Adnkronos Nautica, Bucci: ‘Settore sia traino per creazione lavoro in città’ “A Genova è interesse di tutti far sì che la nautica da diporto diventi l’elemento trainante nella ricaduta occupazionale per la città, in parte lo è già ma ci sono enormi spazi di crescita, occorre i ...

Nautica, vendite in crescita di oltre il 20% nonostante Covid Un portafoglio ordini in crescita di oltre il 20%, il mercato delle reti di vendita cantieristica stabile e un’aspettativa di incremento del fatturato, grazie anche alla continua spinta dell’export ch ...

