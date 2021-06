Napoli, sfuma Nuno Tavares: è vicino all'Arsenal (Di martedì 29 giugno 2021) Il Napoli ha seguito diversi giocatori sulla fascia sinistra, tra cui troviamo Nuno Tavares. Ma il giocatore, come riporta gianlucadimarzio.com, è ormai vicino all'Arsenal, che in settimana chiuderà l'affare: "Doppio colpa in entrata per l'Arsenal: questa settimana si dovrebbe chiudere per Nuno Tavares del Benfica, è vicinissimo anche Lokonga (Anderlecht). I Gunners lo comprrebbero a titolo definitivo per 17 milioni più bonus". Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) Ilha seguito diversi giocatori sulla fascia sinistra, tra cui troviamo. Ma il giocatore, come riporta gianlucadimarzio.com, è ormaiall', che in settimana chiuderà l'affare: "Doppio colpa in entrata per l': questa settimana si dovrebbe chiudere perdel Benfica, è vicinissimo anche Lokonga (Anderlecht). I Gunners lo comprrebbero a titolo definitivo per 17 milioni più bonus".

