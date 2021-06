Napoli, senti l’intermediario di Senesi: “Affare difficile da 20 milioni di euro” (Di martedì 29 giugno 2021) Stefano Antonelli, operatore di mercato ed intermediario che gestisce le trattative di calciomercato di Marcos Senesi, ha parlato nelle ultime ore del suo assistito a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Ecco le sue parole. “Senesi primo della lista in caso di cessione? Inutile parlarne perché ne abbiamo parlato tanto. Credo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Stefano Antonelli, operatore di mercato ed intermediario che gestisce le trattative di calciomercato di Marcos, ha parlato nelle ultime ore del suo assistito a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Ecco le sue parole. “primo della lista in caso di cessione? Inutile parlarne perché ne abbiamo parlato tanto. Credo L'articolo

Advertising

harryxfineline3 : RT @jpanzaynluvbot: Come ti senti quando hai capito che louis Tomlinson e gli altri cantanti non si cagano Napoli? Io: - F4LL1NG28 : RT @jpanzaynluvbot: Come ti senti quando hai capito che louis Tomlinson e gli altri cantanti non si cagano Napoli? Io: - louisvsunn : RT @jpanzaynluvbot: Come ti senti quando hai capito che louis Tomlinson e gli altri cantanti non si cagano Napoli? Io: - jpanzaynluvbot : Come ti senti quando hai capito che louis Tomlinson e gli altri cantanti non si cagano Napoli? Io: - monelloevoluto : @Daniele91Nap @gamonapoli Senti cosa dice, quello che chiamava i designatori dicendo chi e come favorire, del presi… -