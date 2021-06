Napoli, iniziativa a Porta Capuana per convincere gli incerti a vaccinarsi (Di martedì 29 giugno 2021) iniziativa imPortante a Napoli questo fine settimana. L’obiettivo è intercettare coloro che sono sfuggiti ai richiami. iniziativa imPortante nel capoluogo campano (via Facebook)Le vaccinazioni proseguono spedite a Napoli, che adesso prova a recuperare il terreno perduto nei primi mesi della vaccinazione. Proprio per questo nasce l’iniziativa volta ad installare un poliambulatorio mobile a Porta Capuana. La volontà è quella di attrarre gli ultimi indecisi, che in questi giorni non si sono presentati negli hub vaccinali. ... Leggi su vesuvius (Di martedì 29 giugno 2021)imnte aquesto fine settimana. L’obiettivo è intercettare coloro che sono sfuggiti ai richiami.imnte nel capoluogo campano (via Facebook)Le vaccinazioni proseguono spedite a, che adesso prova a recuperare il terreno perduto nei primi mesi della vaccinazione. Proprio per questo nasce l’volta ad installare un poliambulatorio mobile a. La volontà è quella di attrarre gli ultimi indecisi, che in questi giorni non si sono presentati negli hub vaccinali. ...

Advertising

annatrieste : Il mio contributo all'iniziativa dei Foja che con la canzone 'A mano 'e Dios' regalano ai uagliuni di Nisida strume… - Alfonso9015 : RT @tg2rai: #Covid19, iniziativa di solidarietà a #Napoli. In alcune zone della città chi ordina la spesa a domicilio può lasciare una somm… - news48it : Beach Volley Napoli è un'iniziativa nata dai ragazzi della città che non solo ha permesso di recuperare spazi urban… - news48it : Beach Volley Napoli è un'iniziativa nata dai ragazzi della città che non solo ha permesso di recuperare spazi urban… - Scisciano : Napoli, Violenza di genere. Giglio (Confapi): “Un nastro rosso su ogni barca”: La vicepresidente: «Iniziativa per a… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli iniziativa Nola, sì alla variante al piano regolatore per costruire la sede della Parthenope L'INIZIATIVA Università Parthenope di Napoli,web meeting 'Ricerca... 'Una giornata sicuramente importante per Nola che mette la firma su due azioni di rilievo che ne segnano l'inizio del rilancio ...

Educazione e tolleranza religiosa - potere spirituale dell'Uzbekistan in via del rinnovamento. ...congiunto è l'adozione nel dicembre 2018 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite di una risoluzione speciale "L'educazione e la tolleranza religiosa" come attuazione pratica dell'iniziativa ...

Vaccini: Napoli; nel week end poliambulatorio a P. Capuana Agenzia ANSA Notte Europea dei Musei al Parco diverse opportunità ERCOLANO – Sabato 3 luglio 2021 torna la Notte Europea dei Musei, l’apertura straordinaria serale di musei e siti archeologici al costo simbolico di 1 euro, un’iniziativa, giunta alla sua diciassettes ...

Iniziativa dei Verdi a Bagnoli NAPOLI – Il gruppo cittadino di Europa Verde della decima Municipalità (Fuorigrotta-Bagnoli) ha dato vita presso il lido comunale Marina di Bagnoli ad un flash mob per chiedere all’amministrazione com ...

L'Università Parthenope di,web meeting 'Ricerca... 'Una giornata sicuramente importante per Nola che mette la firma su due azioni di rilievo che ne segnano l'inizio del rilancio ......congiunto è l'adozione nel dicembre 2018 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite di una risoluzione speciale "L'educazione e la tolleranza religiosa" come attuazione pratica dell'...ERCOLANO – Sabato 3 luglio 2021 torna la Notte Europea dei Musei, l’apertura straordinaria serale di musei e siti archeologici al costo simbolico di 1 euro, un’iniziativa, giunta alla sua diciassettes ...NAPOLI – Il gruppo cittadino di Europa Verde della decima Municipalità (Fuorigrotta-Bagnoli) ha dato vita presso il lido comunale Marina di Bagnoli ad un flash mob per chiedere all’amministrazione com ...