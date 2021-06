Napoli, il personale sanitario è allo stremo: sputi e spintoni a Villa Betania (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora aggressioni ai danni del personale sanitario, questa volta è stato distrutto il pronto soccorso di Villa Betania. Secondo quanto raccontato in un post dalla pagina facebook Nessuno Tocchi Ippocrate, l’ambulanza del 118 avrebbe soccorso un uomo ritrovato a terra a San Giovanni a Teduccio e lo avrebbero trasportato in ospedale. Arrivato al pronto soccorso però, il paziente ha scatenato l’inferno. Questo il post: “È successo pochi minuti fa……l’ ambulanza 118 del Crispi trova persona a terra a San Giovanni a Teduccio in stato soporoso, si fermano, lo caricano in ambulanza , ed in tutta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora aggressioni ai danni del, questa volta è stato distrutto il pronto soccorso di. Secondo quanto raccontato in un post dalla pagina facebook Nessuno Tocchi Ippocrate, l’ambulanza del 118 avrebbe soccorso un uomo ritrovato a terra a San Giovanni a Teduccio e lo avrebbero trasportato in ospedale. Arrivato al pronto soccorso però, il paziente ha scatenato l’inferno. Questo il post: “È successo pochi minuti fa……l’ ambulanza 118 del Crispi trova persona a terra a San Giovanni a Teduccio in stato soporoso, si fermano, lo caricano in ambulanza , ed in tutta ...

