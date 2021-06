Napoli, diritti civili: Manfredi incontra rappresentanti Lgbt (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutidiritti civili, Napoli “deve assumere un ruolo-guida in modo da rappresentare un esempio virtuoso da seguire”. Questa è la consapevolezza emersa dall’incontro tra il candidato sindaco Gaetano Manfredi ed i rappresentanti del mondo Lgbt svoltosi nella sede storica dell’Arcigay. Hanno partecipato: Daniela Lourdes Falanga (presidente Antinoo Arcigay Napoli), Antonella Capone (presidente ALFI le Maree), Angelica Visconti (segretaria Associazione Trans Napoli), Antonello Sannino (segretario Arci Napoli – presidente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“deve assumere un ruolo-guida in modo da rappresentare un esempio virtuoso da seguire”. Questa è la consapevolezza emersa dall’incontro tra il candidato sindaco Gaetanoed idel mondosvoltosi nella sede storica dell’Arcigay. Hanno partecipato: Daniela Lourdes Falanga (presidente Antinoo Arcigay), Antonella Capone (presidente ALFI le Maree), Angelica Visconti (segretaria Associazione Trans), Antonello Sannino (segretario Arci– presidente ...

