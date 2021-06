Napoli. Bimbi all’asilo legati alle sedie con il nastro adesivo, così le due maestre punivano i piccoli (Di martedì 29 giugno 2021) legati e costretti sulle sedie perchè bambini “cattivi”. Si sta per concludere con un patteggiamento di un anno e otto mesi a testa per le due insegnanti due maestre di 63 e 61 anni accusate di maltrattamenti aggravati. legati alla sedia con il nostro adesivo I fatti sono accaduti a Lettere, un piccolo comune della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 29 giugno 2021)e costretti sulleperchè bambini “cattivi”. Si sta per concludere con un patteggiamento di un anno e otto mesi a testa per le due insegnanti duedi 63 e 61 anni accusate di maltrattamenti aggravati.alla sedia con il nostroI fatti sono accaduti a Lettere, un piccolo comune della L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

fanpage : Tutto è nato dopo che alcune madri, insospettitesi dai comportamenti strani dei figli, avevano presentato una denun… - protoromantica : RT @SkyTG24: In un asilo del Napoletano bimbi legati alla sedia per punizione - anteprima24 : ** Bimbi 'cattivi' legati alla sedia: così due #Maestre punivano i piccoli in un asilo del Napoletano **… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Bimbi «cattivi» legati alle sedie, la procura di Torre Annunziata indaga due maestre d... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Bimbi «cattivi» legati alle sedie, la procura di Torre Annunziata indaga due maestre d’asilo -