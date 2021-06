Nainggolan: “Il Belgio ha più individualità dell’Italia. Ma senza De Bruyne e Hazard cambierebbe tutto” (Di martedì 29 giugno 2021) Radja Nainggolan, centrocampista belga, la scorsa stagione al Cagliari, ha parlato a Il Messaggero, in merito alla sfida tra Italia e Belgio, ai quarti di finale di Euro 2020. Queste le sue parole: “Schierarmi? Come faccio, sono simpatizzante di entrambe le squadre, faccio il tifo per loro in parallelo. Ma stavolta sono una contro l’altra. Forse i Diavoli Rossi hanno più individualità, la squadra di Martinez può contare su Lukaku, sugli Hazard. Su De Bruyne. A proposito, sempre che li recuperi. Sarebbe una grave perdita per il Belgio, che per questo sta vivendo molta pressione addosso. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Radja, centrocampista belga, la scorsa stagione al Cagliari, ha parlato a Il Messaggero, in merito alla sfida tra Italia e, ai quarti di finale di Euro 2020. Queste le sue parole: “Schierarmi? Come faccio, sono simpatizzante di entrambe le squadre, faccio il tifo per loro in parallelo. Ma stavolta sono una contro l’altra. Forse i Diavoli Rossi hanno più, la squadra di Martinez può contare su Lukaku, sugli. Su De. A proposito, sempre che li recuperi. Sarebbe una grave perdita per il, che per questo sta vivendo molta pressione addosso. ...

