Mutui prima casa per i giovani, ecco il modulo per chiedere la garanzia pubblica. Ma vale solo per chi ha Isee fino a 40mila euro (Di martedì 29 giugno 2021) E’ disponibile online il modulo da presentare alla banca o all’intermerdiario finanziario a cui si intende chiedere il mutuo con garanzia pubblica all’80%, come previsto dal decreto Sostegni bis. Occorre avere meno di 36 anni e un Isee non superiore ai 40mila euro. Il decreto ha potenziato il Fondo di garanzia prima casa per consentire ai giovani di chiedere un finanziamento a copertura totale del prezzo di acquisto, cosa che le banche generalmente non fanno in assenza di garanzie. Se le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) E’ disponibile online ilda presentare alla banca o all’intermerdiario finanziario a cui si intendeil mutuo conall’80%, come previsto dal decreto Sostegni bis. Occorre avere meno di 36 anni e unnon superiore ai. Il decreto ha potenziato il Fondo diper consentire aidiun finanziamento a copertura totale del prezzo di acquisto, cosa che le banche generalmente non fanno in assenza di garanzie. Se le ...

