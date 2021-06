Musso-Atalanta | è fatta Ecco il primo acquisto nerazzurro della stagione 2021 2022

(Di martedì 29 giugno 2021) Ildell’si chiama Juan. Il portiere in forza all’Udinese sarà un nuovo giocatoreDea a partire dall’inizio del calciomercato estivo, nell’entusiasmo da parte di tutti. Un colpo tanto voluto quanto di spessore, vista l’insistenza riscontrata nelle ultime settimane (per volere esplicito di Gian Piero Gasperini) e la cessione di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, settimana decisiva per la ...

Advertising

DiMarzio : #Musso sempre più verso l’@Atalanta_BC ?#calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Atalanta, #Musso si avvicina: trattativa da 20 milioni di euro - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ATALANTA, A UN PASSO L'ARRIVO DI JUAN MUSSO Accordo vicino con l'Udinese, affare da circa 20 mili… - alby911 : RT @perchetendenza: 'Musso': Perché secondo quanto riportato da @SkySport è sempre più vicino il suo passaggio all'Atalanta per una cifra v… - HCE__ : RT @GesuKrishna: Se l'Atalanta prende Musso e Koopmeiners... siamo già a 3 posti rimasti per la champions -

Ultime Notizie dalla rete : Musso Atalanta

1 L'batte un colpo in chiave Champions League. Il club bergamasco è a un passo dall'acquisto del portiere argentino Juan, classe 1994 dell'Udinese , da tre stagioni in Italia. Secondo ...Ambizioni elevate L'arrivo di, ormai a un passo, rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni sempre più elevate da parte dell', pronta a essere protagonista anche sul mercato. La ...Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il portiere argentino sarebbe ad un passo dal club orobico. BERGAMO – Juan Musso è ad un passo dall’Atalanta. Lo riporta Gianluca Di Marzio spiegando che ...Si libera il portiere da tempo accostato alla Roma. Nuovo rinforzo per il club che chiude il colpo in Serie A da 20 milioni di euro. Boniek e Tiago Pinto () Con l’Europeo che si avvia nelle fasi concl ...