Musica italiana in lutto, l’annuncio improvviso sul dj. Aveva da poco compiuto 58 anni (Di martedì 29 giugno 2021) Se n’è andato a 58 anni nella notte per colpa di una broncopolmonite. Se n’è andato diversamente da come era solito entrare in scena quando, dietro la consolle, scatenava watt e adrenalina. Ha scelto il silenzio. Ha lasciato che il sipario cadesse ad appena 58 anni. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati. Tanti quelli che ricordano chi, in questi anni, ha animato con le sue selezioni le serate di locali grandi e piccoli dell’hinterland fiorentino. È stato attivo e ha fornito il suo contributo, sempre colto e puntuale, ma anche originale, anche alle attività dell’associazionismo. In particolare ai progetti promossi dall’Arci Firenze e a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Se n’è andato a 58nella notte per colpa di una broncopolmonite. Se n’è andato diversamente da come era solito entrare in scena quando, dietro la consolle, scatenava watt e adrenalina. Ha scelto il silenzio. Ha lasciato che il sipario cadesse ad appena 58. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati. Tanti quelli che ricordano chi, in questi, ha animato con le sue selezioni le serate di locali grandi e piccoli dell’hinterland fiorentino. È stato attivo e ha fornito il suo contributo, sempre colto e puntuale, ma anche originale, anche alle attività dell’associazionismo. In particolare ai progetti promossi dall’Arci Firenze e a ...

