Musetti-Hurkacz in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2021

Lorenzo Musetti oggi sfida Hubert Hurkacz al primo turno di Wimbledon 2021. Il giovane giocatore di Carrara debutta per la prima volta nel main draw dei Championships e di fronte ha subito un avversario piuttosto complicato, rappresentato dal gigante polacco. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena martedì 29 giugno, come terzo incontro dalle ore 12:00 sul campo 14. La diretta televisiva sarà proposta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming disponibile per gli abbonati attraverso l'applicazione Sky Go. In alternativa, Sportface.it ...

