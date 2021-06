Mr Wrong Anticipazioni Puntata 30 giugno 2021: colpo di scena, Cansu è incinta! (Di martedì 29 giugno 2021) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Mr Wrong, in onda il 30 giugno 2021 su Canale5. Cansu ritira le analisi e scopre di essere incinta, mentre Levent cerca di riconquistarla. Leggi su comingsoon (Di martedì 29 giugno 2021) Scopriamo insieme ledelladi Mr, in onda il 30su Canale5.ritira le analisi e scopre di essere incinta, mentre Levent cerca di riconquistarla.

Advertising

MediasetPlay : Non riuscite a resistere? Potete scoprire qui le anticipazioni di #MrWrong in onda oggi a partire dalle 14.45 su… - tuttotv_info : La prossima settimana, l'unico appuntamento con #MrWrong - #LezioniDAmore è per martedì 6 luglio in PRIMA SERATA… - InformazioneOg : Mr Wrong anticipazioni 29 giugno: Ezgi perdona Cansu e Denis #MrWrong #29giugno #Ezgi #Cansu #Denis #perdono - infoitcultura : Mr Wrong anticipazioni 29 giugno: Ezgi perdona Cansu e Denis - infoitcultura : Mr Wrong Anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio 2021: Ozgur furioso con Ezgi, 'Sei una traditrice!' -