(Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con l’arrivo della zona bianca anche in Campania e la conseguente ripartenza dellaa Benevento, abbiamo assistito in questi giorni all’ennesimo grave episodio dinel weekend”. Così in una nota Ciro, dirigente provinciale di FdI, commenta gli ultimi episodi dinell’ambito dellacittadina. “I ragazzi dopo un anno e mezzo chiusi in casa hanno giustamente diritto, nel rispetto delle regole, a uscire e provare ad avere momenti di normalità – prosegue– e sarebbe infatti sbagliato criminalizzare genericamente ...

Advertising

anteprima24 : ** #Movida, Vallone (FdI): 'Azioni serie contro violenza di pochi che fanno pagare tutti' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Movida Vallone

NTR24

Così in una nota Ciro, dirigente provinciale di FdI, commenta gli ultimi episodi di violenza nell'ambito dellacittadina. 'I ragazzi dopo un anno e mezzo chiusi in casa hanno ...Poi, per 700mila euro abbiamo avuto un finanziamento per ildi Coperchia che crea notevoli disagi per i cittadini. Ed ora stiamo intervenendo con dei lavori di messa in sicurezza del muro di ...