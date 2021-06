MotoGP, Alberto Puig: “Stiamo ritrovando il vero Marc Marquez” (Di martedì 29 giugno 2021) Non è stato un weekend facile ad Assen (Olanda) per Marc Marquez. Dopo la sbornia di entusiasmo in Germania, sul tracciato del Sachsenring, l’iberico ha dovuto fare i conti con una realtà difficile e in cui il livello di competizione in MotoGP è molto alto. Tuttavia il rendimento sull’impegnativo tracciato dei Paesi Bassi ha dato conferma che Marc stia ritrovando il giusto feeling con la Honda e il pieno recupero fisico e tecnico proceda bene. Indubbiamente, la vittoria in terra teutonica ha dato una bella iniezione di fiducia all’asso nativo di Cervera che, probabilmente, ha anche un po’ esagerato nel ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Non è stato un weekend facile ad Assen (Olanda) per. Dopo la sbornia di entusiasmo in Germania, sul tracciato del Sachsenring, l’iberico ha dovuto fare i conti con una realtà difficile e in cui il livello di competizione inè molto alto. Tuttavia il rendimento sull’impegnativo tracciato dei Paesi Bassi ha dato conferma chestiail giusto feeling con la Honda e il pieno recupero fisico e tecnico proceda bene. Indubbiamente, la vittoria in terra teutonica ha dato una bella iniezione di fiducia all’asso nativo di Cervera che, probabilmente, ha anche un po’ esagerato nel ...

