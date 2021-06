Morta da 20 anni ma “percepiva” la pensione (Di martedì 29 giugno 2021) I militari della Compagnia di Manduria hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo ‘per equivalente’ – ex art. 321 c.p.p. -, riguardante beni mobili e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 122 mila euro nei confronti di una 73enne residente a Manduria. Il provvedimento scaturisce da indagini condotte dalle Fiamme Gialle, con la collaborazione dell’I.N.P.S., finalizzate al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, all’esito delle quali è stato accertato che la donna ha continuato a percepire indebitamente la pensione dell’anziana zia, della quale era tutrice, anche successivamente alla sua morte, avvenuta nel lontano 2000. Non avendo ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 29 giugno 2021) I militari della Compagnia di Manduria hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo ‘per equivalente’ – ex art. 321 c.p.p. -, riguardante beni mobili e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 122 mila euro nei confronti di una 73enne residente a Manduria. Il provvedimento scaturisce da indagini condotte dalle Fiamme Gialle, con la collaborazione dell’I.N.P.S., finalizzate al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, all’esito delle quali è stato accertato che la donna ha continuato a percepire indebitamente ladell’anziana zia, della quale era tutrice, anche successivamente alla sua morte, avvenuta nel lontano 2000. Non avendo ...

Advertising

pikwik28 : RT @valy_s: #COVID19 Anna Biafora,49 anni, è MORTA dopo 21 giorni di AGONIA in T.I. all’ospedale di Crotone. Vaccinata con #AstraZeneca il… - Pixty3 : RT @valy_s: #COVID19 Anna Biafora,49 anni, è MORTA dopo 21 giorni di AGONIA in T.I. all’ospedale di Crotone. Vaccinata con #AstraZeneca il… - Falko85300801 : RT @valy_s: #COVID19 Anna Biafora,49 anni, è MORTA dopo 21 giorni di AGONIA in T.I. all’ospedale di Crotone. Vaccinata con #AstraZeneca il… - Il_Populista_ : RT @valy_s: #COVID19 Anna Biafora,49 anni, è MORTA dopo 21 giorni di AGONIA in T.I. all’ospedale di Crotone. Vaccinata con #AstraZeneca il… - infoiteconomia : Morta da 20 anni ma “percepiva” la pensione -