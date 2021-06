Mondadori acquista altre azioni proprie (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Arnoldo Mondadori Editore ha comunicato di aver acquistato, tra il 21 e il 25 giugno 2021, complessive 19.191 azioni ordinarie (pari allo 0,007% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,6493 euro per un controvalore complessivo pari a 31.653,15 euro. Tali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2021 e in esecuzione del programma di acquisto a servizio dei Piani di Performance Share 2021-2023, 2020-2022 e 2019-2021, il cui avvio è stato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – ArnoldoEditore ha comunicato di averto, tra il 21 e il 25 giugno 2021, complessive 19.191ordinarie (pari allo 0,007% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,6493 euro per un controvalore complessivo pari a 31.653,15 euro. Tali opersono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea deglisti del 27 aprile 2021 e in esecuzione del programma di acquisto a servizio dei Piani di Performance Share 2021-2023, 2020-2022 e 2019-2021, il cui avvio è stato ...

Advertising

DividendProfit : Mondadori acquista altre azioni proprie - Andrea90724522 : RT @MondadoriStore: Acquista i #libri #scolastici e i libri per le vacanze adottati dalla tua classe su Mondadori Store. Per te abbiamo pen… - MondadoriStore : Acquista i #libri #scolastici e i libri per le vacanze adottati dalla tua classe su Mondadori Store. Per te abbiamo… - TerenzioTraisci : Strepitoso! Obiettivo raggiunto! Il mio libro sull'Amor Proprio ed. Mondadori PRIMO IN CLASSIFICA ???? Acquista qui… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondadori acquista Mondadori acquista altre azioni proprie Nel frattempo, sul listino milanese, si contrae la performance di Mondadori con i prezzi allineati a 1,656 euro per una discesa dello 0,84%.

Elogio del dolce far niente: ovvero quando l'ozio è creativo ... l'ozio ha una funzione creativa e pertanto va non solo riconosciuto ma anche protetto! Ozio creativo: il libro di riferimento amazon L'arte dell'ozio Mondadori amazon Acquista ora su Amazon Per ...

Mondadori acquista altre azioni proprie Borsa Italiana Billie Eilish incontra i fan italiani in un evento online con Mondadori Store Billie Eilish incontra i fan italiani in un evento online con Mondadori Store in occasione dell’uscita del nuovo album "Happier Than Ever".

Luis Sal a Napoli per il firmacopie Mondadori 23 anni, oltre 1milione di iscritti su YouTtube e più di 2milioni su Instagram, Luis Sal è una vera celebrità per il popolo del web. All'anagrafe Sergio Lerme, originario di Bologna, come tutti quelli ...

Nel frattempo, sul listino milanese, si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 1,656 euro per una discesa dello 0,84%.... l'ozio ha una funzione creativa e pertanto va non solo riconosciuto ma anche protetto! Ozio creativo: il libro di riferimento amazon L'arte dell'ozioamazonora su Amazon Per ...Billie Eilish incontra i fan italiani in un evento online con Mondadori Store in occasione dell’uscita del nuovo album "Happier Than Ever".23 anni, oltre 1milione di iscritti su YouTtube e più di 2milioni su Instagram, Luis Sal è una vera celebrità per il popolo del web. All'anagrafe Sergio Lerme, originario di Bologna, come tutti quelli ...