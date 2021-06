MISE, pubblicato avviso per progetti su 5G audiovisivo (Di martedì 29 giugno 2021) E’ stato pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico un avviso per promuovere l’avvio di nuovi progetti di ricerca basati su tecnologie 5G nel settore della produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi. L’obiettivo è quello di sperimentare soluzioni innovative mirate a dimostrare la capacità di supportare la trasformazione digitale dell’industria creativa e culturale del Paese nel... Leggi su digital-news (Di martedì 29 giugno 2021) E’ statodal Ministero dello sviluppo economico unper promuovere l’avvio di nuovidi ricerca basati su tecnologie 5G nel settore della produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi. L’obiettivo è quello di sperimentare soluzioni innovative mirate a dimostrare la capacità di supportare la trasformazione digitale dell’industria creativa e culturale del Paese nel...

