(Di martedì 29 giugno 2021) Il giorno dopo la passerella torinese di Matteo Salvini il segretario del Partito Democraticointerviene commentando ilme trae la. “Il lombardo parla e, il candidato della destra, ascolta defilato, compiaciuto, attento a non disturbare.non è l’uomo nero, sia chiaro, è semplicemente il candidato scelto peril ‘laboratorio’ ideato da Salvini, Meloni e pezzi dell’estrema destra per assaltare Torino. Ma prima o poi dovrà anche parlare di programmi e dubito che avrà autonomia e spazi per ...

nuovasocieta : Mimmo Carretta: “Damilano sfugge a confronto per nascondere politica di Lega dietro sua candidatura” -

Nonostante il silenzio, l'esponente supportato da Verdi e Articolo 1, si è poi concesso un pranzo in Galleria Umberto I con il segretario provinciale del Partito Democraticoe il ...... contando che alle Primarie di dieci anni fa dove venne eletto Piero Fassino votarono 53.185 torinesi, interviene via Facebook il segretario metropolitano del Pd. " Dopo due anni " ...Il segretario generale della Cgil alla manifestazione dei sindacati a Torino, una delle tre nazionali in difesa del lavoro ..."Il diritto al lavoro è fondamentale e deve essere il centro delle politiche del centrosinistra. Diritto che in questo momento passa anche dalla proroga al blocco dei licenziamenti: non possiamo perme ...