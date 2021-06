Mikhail Baryshnikov: “Ho paura della morte e mia moglie mi prende in giro. Sento alle mie spalle il rumore di passi pesanti che indicano la fine” (Di martedì 29 giugno 2021) “La morte forse preoccupa più gli uomini delle donne. Loro vivono più a lungo, con grazia. Noi uomini? Direi più isterici. Anche piagnoni. Un po’ come me“. A dirlo è il celebre danzatore Mikhail Baryshnikov che in un’intervista a Sette del Corriere della Sera si racconta in occasione del suo “debutto” alla Biennale Danza di Venezia 2021 trasformato in un’opera d’arte, confidando le sue paure le sue angosce più profonde. Una tra tutte, la morte: “Ci sono meccanismi, a volte indecifrabili, in grado di legare per decenni due persone. Può accadere in scena tra due artisti. Accade nella vita di chiunque. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) “Laforse preoccupa più gli uomini delle donne. Loro vivono più a lungo, con grazia. Noi uomini? Direi più isterici. Anche piagnoni. Un po’ come me“. A dirlo è il celebre danzatoreche in un’intervista a Sette del CorriereSera si racconta in occasione del suo “debutto” alla Biennale Danza di Venezia 2021 trasformato in un’opera d’arte, confidando le sue paure le sue angosce più profonde. Una tra tutte, la: “Ci sono meccanismi, a volte indecifrabili, in grado di legare per decenni due persone. Può accadere in scena tra due artisti. Accade nella vita di chiunque. ...

Advertising

FQMagazineit : Mikhail Baryshnikov: “Ho paura della morte e mia moglie mi prende in giro. Sento alle mie spalle il rumore di passi… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Mikhail Baryshnikov: «Ho paura della morte e mia moglie mi prende in giro» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Mikhail Baryshnikov: «Ho paura della morte e mia moglie mi prende in giro» - Corriere : Mikhail Baryshnikov: «Ho paura della morte e mia moglie mi prende in giro» - Corriere : Mikhail Baryshnikov: «Ho paura della morte e mia moglie mi prende in giro» -