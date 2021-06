Migranti | ancora sbarchi L' Ong | L' Ue ne faccia entrare altri 110

(Di martedì 29 giugno 2021) Lampedusa al collasso continua ad essere presa d'assalto, mentre Alarm Phone chiede alla Guardia costiera italiana di soccorrere110 stranieri a bordo di un'imbarcazione in zona sar maltese

Proseguono senza sosta gli sbarchi sulle coste del nostro Paese, con Lampedusa presa letteralmente d'assalto da gruppi diche a ritmo incalzante continuano a raggiungere la più grande delle isole Pelagie. Incuranti dello stato in cui si trovano gli hotspot italiani, gli operatori di Alarm Phone, la piattaforma ...... mentre Molise, Marche e Umbria si aggiungono all'Abruzzo nell'elenco delle regioniin ... basso livello di istruzione, cambiamenti climatici nonché accoglienza e integrazione dei) al ...Lampedusa al collasso continua ad essere presa d'assalto, mentre Alarm Phone chiede alla Guardia costiera italiana di soccorrere altri 110 stranieri a bordo di un'imbarcazione in zona sar maltese ...Nuovi sbarchi a Lampedusa. In meno di 24 ore oltre 100 migranti sbarcati nell’isola delle Pelagie. Adesso l'hotspot di contrada Imbriacola ospita 338 persone a fronte di una capienza massima di 250 po ...