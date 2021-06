MICHAEL OSTERHOLM | L’uomo al centro dell’OPERAZIONE COVID-19

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 29 giugno 2021)è l’attuale direttore del CIDRAP (Center for Infectious Disease and Research Policy) che è stato fondato nel 2001 ed è Regents Professor presso l’Università del Minnesota. È anche McKnight Presidential Endwed Chair in Public Health, Professore insegnante presso la Division of Environmental Health Services, Professor in Technological Leadership Institute College of Science and Engineering, proviene da Database Italia.