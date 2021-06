MICHAEL OSTERHOLM | L’uomo al centro dell’OPERAZIONE COVID-19

Leggi su cityroma

(Di martedì 29 giugno 2021)è l’attuale direttore del CIDRAP (Center for Infectious Disease and Research Policy) che è stato fondato nel 2001 ed è Regents Professor presso l’Università del Minnesota. È anche McKnight Presidential Endwed Chair in Public Health, Professore insegnante presso la Division of Environmental Health Services, Professor in Technological Leadership Institute College of Science and Engineering, oltre a occupare molte altre posizioni accreditate chiave. Mikeè anche consulente di CDC, WHO, NIH, FDA, DOD. Ha consigliato vari presidenti e leader stranieri come il defunto re Hussein di Giordania. È stato nominato membro ...