"Mi sfottevano, ora ho centinaia di migliaia di euro" Margherita investe in BitCoin da 7 anni, ecco la cifra del suo patrimonio (Di martedì 29 giugno 2021) Margherita Carpinteri è una early investor, cioè una di quelle che per prime hanno investito propri soldi per comprare BitCoin e altre criptovalute. Con il passare del tempo la donna ha visto il valore del suo investimento moltiplicarsi per cento, per mille e per diecimila, fino a sfiorare il milione di euro. E' un mondo nel quale non bisogna investire tutti i propri risparmi perchè il mercato è estremamente volatile. In questi giorni ho visto il mio patrimonio scendere del 50%, ma io non sono una che fa trading di criptovaluta, io scelgo un progetto e tengo il mio investimento, ragiono in termini di ...

