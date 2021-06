“Mi aveva chiesto di morire”: la agghiacciante confessione del giovane omicida di Chiara Gualzetti (Di martedì 29 giugno 2021) In nottata è infine arrivata la confessione: un coetaneo, amico di Chiara Gualzetti, ha ucciso la 16enne. Interrogato dai carabinieri, ha confessato e ha ricostruito il delitto, pur offrendo un movente ai limiti del delirante. Secondo quanto riportato da più testate, il giovane omicida avrebbe detto di aver agito sulla base di una spinta superiore che gli ha detto di uccidere, riferendo inoltre che Chiara stessa gli aveva espresso il desiderio di morire. La Procura per i minorenni di Bologna sta adesso valutando un accertamento ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 29 giugno 2021) In nottata è infine arrivata la: un coetaneo, amico di, ha ucciso la 16enne. Interrogato dai carabinieri, ha confessato e ha ricostruito il delitto, pur offrendo un movente ai limiti del delirante. Secondo quanto riportato da più testate, ilavrebbe detto di aver agito sulla base di una spinta superiore che gli ha detto di uccidere, riferendo inoltre chestessa gliespresso il desiderio di. La Procura per i minorenni di Bologna sta adesso valutando un accertamento ...

Advertising

adolfo_urso : I quasi 2 miliardi risparmiati siano ora destinati ad attività e lavoratori colpiti dalla crisi e dalle chiusure, c… - maxbass82 : RT @nonsonorachele: L’ufficio inquirente guidato da Maria Antonietta Troncone aveva chiesto misure cautelari per 99 indagati ma il Giudice,… - comevspeaktome : @G1NGERETTI Lascia perdere, i miei 3 figlie femmine e non lo hanno chiesto mai ai dottori, semplicemente perché mio… - belladinotte23 : @TheDebEmpire È capitato anche a me. Una coppia davanti al supermercato. Sberle e spintoni, c'era parecchia gente,… - lucio_funk : RT @nonsonorachele: L’ufficio inquirente guidato da Maria Antonietta Troncone aveva chiesto misure cautelari per 99 indagati ma il Giudice,… -