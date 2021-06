Meteo: Sicilia, Calabria e Puglia le aree più roventi. Il caldo finirà domenica: in arrivo temporali (Di martedì 29 giugno 2021) L'apice della nuova ondata di calore - con temperature massime destinate a toccare punte di 46 gradi in Sicilia - è sempre più vicino. Ma con l'inizio di luglio l'anticiclone perderà colpi sotto... Leggi su feedpress.me (Di martedì 29 giugno 2021) L'apice della nuova ondata di calore - con temperature massime destinate a toccare punte di 46 gradi in- è sempre più vicino. Ma con l'inizio di luglio l'anticiclone perderà colpi sotto...

Advertising

bizcommunityit : CRONACA METEO DIRETTA. Violenti temporali al Nord, 42°C in Sicilia - GazzettaDelSud : ??? #METEO | Il caldo finirà domenica: in arrivo temporali. - infoitinterno : CRONACA METEO DIRETTA. Violenti temporali al Nord, 42°C in Sicilia - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: #29giugno Le mappe di #temperatura mostrano bene il gran #caldo sulle regioni del sud Italia e altre aree del sud Europa.… - infoitinterno : Meteo, martedì 29 giugno Italia rovente. Picchi di 40°C al Sud e Sicilia -