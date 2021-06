Meteo, picco del caldo a metà settimana: poi temporali e calo delle temperature (Di martedì 29 giugno 2021) L'apice del caldo - con temperature massime che toccheranno punte di 46 gradi in Sicilia - è sempre più vicino. Ma con l'inizio di luglio l'anticiclone africano si ridimensionerà, sotto l'insistenza di un flusso instabile di origine atlantica. Fino a sabato 3 luglio il sole sarà protagonista su quasi tutte le regioni con temporali localmente molto forti su Alpi e Prealpi e poi anche sulle pianure nord orientali.Le temperatureI valori massimi, già in contenuta diminuzione al Centro e al Nord, raggiungeranno il picco di caldo al Meridione tra mercoledì e giovedì con oltre 40 gradi in Puglia ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 giugno 2021) L'apice del- conmassime che toccheranno punte di 46 gradi in Sicilia - è sempre più vicino. Ma con l'inizio di luglio l'anticiclone africano si ridimensionerà, sotto l'insistenza di un flusso instabile di origine atlantica. Fino a sabato 3 luglio il sole sarà protagonista su quasi tutte le regioni conlocalmente molto forti su Alpi e Prealpi e poi anche sulle pianure nord orientali.LeI valori massimi, già in contenuta diminuzione al Centro e al Nord, raggiungeranno ildial Meridione tra mercoledì e giovedì con oltre 40 gradi in Puglia ...

