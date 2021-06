Meteo MILANO, temporali vaganti con rischio grandine. Caldo (Di martedì 29 giugno 2021) Meteo MILANO Condizioni Meteo buone per MILANO, ma con l’incognita del temporale. Infatti, già ieri sera un forte temporale si è abbattuto nei quartieri ad ovest della città, un altro nel pavese. Oggi e domani la possibilità di temporale è molto superiore, e potrebbero raggiungere anche il capoluogo lombardo. Nel frattempo, una buona notizia, dopo la notte caldissima, la temperatura massima odierna scenderà rispetto a ieri. Per vari giorni il Caldo a MILANO sarà tutto sommato moderato, con la possibilità persino di un marcato refrigerio. Martedì 29 giugno: poco nuvoloso. Temperatura ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 29 giugno 2021)Condizionibuone per, ma con l’incognita del temporale. Infatti, già ieri sera un forte temporale si è abbattuto nei quartieri ad ovest della città, un altro nel pavese. Oggi e domani la possibilità di temporale è molto superiore, e potrebbero raggiungere anche il capoluogo lombardo. Nel frattempo, una buona notizia, dopo la notte caldissima, la temperatura massima odierna scenderà rispetto a ieri. Per vari giorni ilsarà tutto sommato moderato, con la possibilità persino di un marcato refrigerio. Martedì 29 giugno: poco nuvoloso. Temperatura ...

