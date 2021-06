Meteo, Italia tra il caldo dell’anticiclone e l’incubo grandine: cosa succede (Di martedì 29 giugno 2021) Il Meteo Italiano continuerà ad essere dominato dall’anticiclone africano. Ma sul paese sta raffiorando l’incubo grande: tutte le previsioni. L’Italia resterà in un vero e proprio forno nei prossimi giorni, con il Meteo che continuerà ad essere influenzato dall’anticiclone africano. Infatti su tutta la penisola avremo un pò di instabilità solamente sulle estreme regioni del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Ilno continuerà ad essere dominato dall’anticiclone africano. Ma sul paese sta raffiorandogrande: tutte le previsioni. L’resterà in un vero e proprio forno nei prossimi giorni, con ilche continuerà ad essere influenzato dall’anticiclone africano. Infatti su tutta la penisola avremo un pò di instabilità solamente sulle estreme regioni del L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SkyTG24 : Allerta caldo africano sull’Italia, punte di 46 gradi al Sud: primi 'bollini rossi' - firenzemeteoit : Mappe #meteo #temperature #massime in #Italia. Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe #previsione #meteo, #webcam e… - firenzemeteoit : Mappe #meteo #CAPE (rischio #temporali e #trombe d'aria in #Italia). Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe… - GazzettinoL : #ilGazzettinodilivorno.com Brevi di sport del 28 Giugno Livorno flash del 28 giugno Notizie flash del 28 Giugno 2… - GazzettinoL : #ilGazzettinodilivorno.com Programmi televisivi Ora in Tv Martedi 29 Giugno 2021 Previsioni meteo Italia Martedi 2… -